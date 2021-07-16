İstanbul'un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu
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İstanbul'un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin yaz tatili bölgesi olan Kandıra sahilleri, erkenden Kurban Bayramı tatiline çıkarak denizin tadını çıkarmak isteyenlerle tıklım tıklım doldu.

Kocaeli'nin yaz tatili bölgesi olan Kandıra sahilleri, erkenden Kurban Bayramı tatiline çıkarak denizin tadını çıkarmak isteyenlerle tıklım tıklım doldu.

Kocaeli'nin Kandıra sahilleri, Kurban Bayramı tatiline erken çıkan vatandaşlarının akınına uğradı. 15 Temmuz tatilini hafta sonu ile birleştirerek erkenden bayram tatiline çıkan vatandaşlar, sıcak havalardan bunalınca kendini deniz kıyısına attı. İstanbul'a yakınlığı ile Marmara Bölgesi'ndeki tatilcilerin uğrak alanı haline gelen Kandıra sahilleri, bayram tatilcileri ile dolup taştı. 33 dereceye ulaşan sıcak havada güneşin ve kumun tadını çıkaran tatilciler, Karadeniz'in sularını kendilerini bırakarak serinlemeye çalıştı. - KOCAELİ

İstanbul'un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu
İstanbul'un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu
İstanbul'un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu
İstanbul'un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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