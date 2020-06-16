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"İstanbul'un vitamin deposu"nda çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürüyor

Üretilen sebze ve meyvelerin çoğunluğu İstanbulluların sofralarını süslediği için "İstanbul'un vitamin deposu" olarak adlandırılan Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadına başlanan çilek, rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

16.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:01

Üretilen sebze ve meyvelerin çoğunluğu İstanbulluların sofralarını süslediği için "İstanbul'un vitamin deposu" olarak adlandırılan Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadına başlanan çilek, rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

İlçenin yüksek kesimindeki mahallelerde yaşayanların geçim kaynakları arasında yer alan çilek, zorlu aşamalardan geçtikten sonra sofraları süslüyor.

Çilekli, Kemaliye ve Hüseyinli mahallelerinde yoğun üretimi yapılan çileğin bakımını, sulamasını ve pazarlamasını erkekler, hasadını ise genellikle kadınlar yapıyor.

Yıl boyunca özenle bakımı yapılan çilekler, toplandıktan sonra özel paketlere konularak kamyonlara yüklenip İstanbul'daki hale gönderiliyor.

"Bu sene talep iyi"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin üç köyünde çilek yetiştiriciliğinin yoğunlaştığını ve ürünün hasat zamanının başladığını söyledi.

Çileğin yetişmesi için bir yıl boyunca yoğun emek gerektiğini dile getiren Ulukaya, "Çilek fiyat olarak bu yıl tatmin edici rakamlara ulaştı. Çiftçi Kayıt Sisteminde yaptığımız tespitlere göre 3 bin dönüm arazide ekili çilek bahçelerimiz var. Bunlardan yıllık yaklaşık 6 bin ton ürün elde ediyoruz. Kadınlarımız işçilik, toplama işlerini, erkeklerimiz de bakımı, sulaması ve pazarlama işleriyle meşgul oluyor. Yani ev halkı olarak çalışıyoruz. Çilek bol miktarda Kemaliye, Çilekli ve Hüseyinli mahallelerimizde yetişiyor." diye konuştu.

Çileğin genellikle yayla köylerinde daha kaliteli olduğunu belirten Ulukaya, hava şartları nedeniyle ürünün ömrü kısa olduğu için tüketiciye ulaşıncaya kadar hassas bir şekilde hareket edildiğini anlattı.

Çileklerin 7 kez hasat edilebildiğini ancak bahar donları veya kışın erken gelmesi nedeniyle ürünü genellikle 4 kez toplayabildiklerini aktaran Ulukaya, "Çilek, çok fazla sıcağı ve soğuğu seven bir ürün değil, oksijeni bol olan bir arazide yetişen bir ürün. Çileği kilogramı 6-7 lira civarında veriyoruz. Önceki senelere baktığımızda fiyatı güzel. Bu sene talep iyi. Üreticimiz rekolte ve fiyat olarak memnun." ifadelerini kullandı.

"Bir dönümden 2 ila 4 ton arasında ürün alınıyor"

Çilek üreticisi Recep Garip de mahallelerinde 3 bin dekar çilek bahçesi bulunduğunu söyledi.

Bir dönümden 2 ila 4 ton arasında ürün alındığını aktaran Garip, "Hasat temmuz ayının ortalarına kadar devam ediyor. Daha sonra budama yapıyoruz ve ağustos ayında tekrar hasada başlıyoruz. Kar yağana kadar hasat devam ediyor. Şu anda verimden memnunuz, fiyatlar da güzel." dedi.

Garip, çileğin başlıca gelir kaynakları arasında yer aldığını belirterek, ayrıca barbunya, domates, üzüm ve zeytin de yetiştirdiklerini söyledi.

Çilek üreticisi Mevlüt Metin ise 250 dönüm ekili çilek arazileri olduğunu dile getirerek, "Kaliteyi yakaladık. Dayanıklılığı ve verimi çok güzel ama iklim şartları çok önemli. Çilek serini seviyor, sıcağa gelemiyor. Domates, fasulye üretimi yaptım ama çilek gibi verim alamadım. Çilek ektiğimden beri para kazanmaya başladım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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