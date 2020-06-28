İstanbul'un uydudan görülen ilk grafitisi hayran bıraktı
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İstanbul'un uydudan görülen ilk grafitisi hayran bıraktı

İstanbul'un uydudan görülen ilk grafitisi hayran bıraktı Beykoz'da iki genç, Grafiti sanatına dikkat çekmek için Boğaz'ın en güzel koylarından Çubuklu'daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi.

28.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:36

İstanbul'un uydudan görülen ilk grafitisi hayran bıraktı

İSTANBUL - Beykoz'da iki genç, Grafiti sanatına dikkat çekmek için Boğaz'ın en güzel koylarından Çubuklu'daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi. Grafiti sanatının uydu haritasında görülmesi dikkat çekti. Çizilen grafiti sanatı havadan görüntülendi.

Beykoz'da iki genç geçtiğimiz yıl Boğaz'ın en güzel koylarından Çubuklu'daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi. Çizimlerinde "cheksparow" ve "caseclassico" takma adlarının bir kısmını çizen gençler grafiti sanatına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istedi. Google'nin her yıl yenilenen uydu haritasıyla çizilen grafiti sanatı uydudan görülmeye başladı.

Beykoz Belediyesi sosyal medya hesaplarından, Çubuklu'daki Petrol Ofisine ait bölgeye kendi takma adlarının bir kısmını yazan sanatçıların grafiti çalışması sonrası fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, Beykoz'da görülecek çok yer olduğunu belirten Beykoz Belediyesi, Checsparow'un takma adını 'chek case' şeklinde yazdığı ve Petrol Ofisinin bir dönem aktif olarak kullandığı belirterek alanın fotoğraflarını paylaştı.

Öte yandan paylaşımda, "Beykoz'da görülecek çok şey var. Mesela, Türkiye'nin uydudan gözüken tek grafitisi." ifadeleri kullanılarak, bazı fotoğraflara yer verildi. Çizilen grafiti sanatı drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un uydudan görülen ilk grafitisi hayran bıraktı

Kaynak: İHA

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