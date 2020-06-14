İstanbul'un ünlü sahiline akın eden vatandaşlar, maske kuralını hiçe saydı İstanbul'un ünlü sahiline akın eden vatandaşlar, maske kuralını hiçe saydı Sarıyer Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu havadan görüntülendi İstanbul'da normalleşme adımları ile birlikte havaların da ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un ünlü Sarıyer sahiline akın etti.

İstanbul'un ünlü sahiline akın eden vatandaşlar, maske kuralını hiçe saydı

Sarıyer Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da normalleşme adımları ile birlikte havaların da ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un ünlü Sarıyer sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar balık tutarken kimisi yürüyüş yaptı. Vatandaşların bir çoğunun ortak özelliği ise maskesiz olmaları oldu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından haftasonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden sahillere akın etti. Sarıyer Sahili'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Vatandaşlardan kimisi yürüyüş yapıp koşu yaparken, kimisinin de balık tuttuğu görüldü. Öte yandan vatandaşların çoğunun maske takmaması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA