İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim yapılıyor İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente tüm giriş ve çıkışlarında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş-çıkışına izin verilmedi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente tüm giriş ve çıkışlarında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş-çıkışına izin verilmedi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin tüm giriş ve çıkışlarında, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Güney ve Kuzey Orhanlı Katılım yolu ile D-100 Kuzey ve Güney Yol Tuzla Köprüsü mekisinde Avrupa Yakası'nda TEM Kuzey ve Güney yol Çerkezköy Kavşağı ile D-100 Kuzey ve Güney yol Kınalı Kantar Kavşağında araçları durdurdu.

Kaynak: AA