Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Gökçınar, "İstanbul'un trafik sorununu bilimsel bir yolla çözeceğiz." dedi.

Gökçınar, Şişli'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yöneticinin görevinin, yönetiminde bulunduğu insanlara saadet temin etmek olduğunu ifade eden Gökçınar, sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün önemine işaret ederek, bu durumun yöneticinin tavrıyla yakından ilgili olduğunu kaydetti.

İnsan hakları ve özgürlük konularının önemine değinen Gökçınar, şöyle konuştu:

"Bir insan hangi meşrepten kimden olursa olsun otomatikman kazandığı haklar vardır. Biz bu haklara riayet edeceğiz. Onların en önemlisi inanç ve düşünce özgürlüğüdür. Biz bunun üzerine bir bina inşa ettiğimiz zaman ortaya çıkan sonuçta bütün insanlar mutlu olacak, saadet içerisinde olacak. Bu özgürlüğün tadını tadacak."

İnsanların önce refahının temin edilmesi gerektiğini dile getiren Gökçınar, bir kişinin her şeyi olabileceğini ama saygın olamayacağını, bu durumun da insanlara mutluluk getirmeyeceğini söyledi.

Metrobüsün önemli bir toplu ulaşım aracı olduğunu ancak tekerlekli değil, raylı ulaşım olması gerektiği görüşünü paylaşan Gökçınar, metrobüsün raylı sistem olması durumunda daha ekonomik olacağını kaydetti.

Gökçınar, rayları da Türkiye'de bu işi yapabilecek bir firmadan alacaklarını ve bu sayede de yerli üretim olacağını anlatarak, yerli firmaya bu iş verildiğinde de bu firmanın kendisine işçi alacağını ve işsizliğin de bu şekilde azalacağını söyledi.

İstanbul'un trafik sorunu olduğunu, bir yerden bir yere giderken trafiğin bir anda yoğunlaştığını, 100 metre geçtikten sonra ise tekrar akıcı hale geldiğini kaydeden Gökçınar, "İstanbul'un trafik sorununu bilimsel bir yolla çözeceğiz. Otopark sorununu da çözeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA