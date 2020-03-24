İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri koronavirüs nedeniyle sakin İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası sakin günler yaşanıyor.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası sakin günler yaşanıyor.

Fatih'te Eminönü, Beyoğlu'nda Taksim, Üsküdar ve Kadıköy gibi 24 saat boyunca kalabalık olan bölgeler, işletmelerin açılmaması ve vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kapalıçarşı'nın kapanmasın ve çok sayıda Beyazıt esnafının kepenk açmaması üzerine buralara da gelenlerin sayısı azaldı. Dükkanlarını açan bazı işletmeciler, müşteri gelmeyince top oynayarak vakit geçirmeye çalıştı.

Açık yerlerde esnafın maske ve eldiven takarak, tulum giyerek satış yaptığı gözlendi.

Ulaşım

Her zaman yoğun olan toplu ulaşım araçları da en tenha seferlerini yapıyor.

Normal şartlarda ayakta yer bulmakta zorluk çekilen vasıtalar da çok az sayıda vatandaşlar güzergahlarına hareket ediyor. Toplu taşıma araçlarını tercih edenlerin de kişisel hijyen kurallarına riayet ettiği gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik haritasında şehir içi yoğunluk oranının da koronavirüs sonrası oldukça düşük olduğu görülüyor.

Kaynak: AA