İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
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İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eşsiz tarihi dokusu ve turistik yerleriyle her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği megakent İstanbul'un güzelliği helikopterle havadan görüntülendi.

Eşsiz tarihi dokusu ve turistik yerleriyle her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği megakent İstanbul'un güzelliği helikopterle havadan görüntülendi.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstanbul helikopterle havadan görüntülendi. İstanbul'un tarihi yerlerinden Ayasofyai Kebir Camii Şerifi, Sultanahmet Camii, Galata Kulesi, Dolmabahçe Camii, Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi. Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin aynı karede gözüktüğü anlar etkileyici bir görüntü oluşturdu. Kısa süre sonra açılacak olan Taksim Camii, hemen karşısında bulunan Atatürk Kültür Merkezi, Anadolu yakasının yeni sembollerinden Çamlıca Camii ve Çamlıca Kulesi'nin ise şehrin siluetine bambaşka bir hava kattığı görüldü.

Helikopterle havadan görüntülenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de tüm ihtişamıyla görüntülenirken, Marmara Denizi'nin açık mavi tonu ise bir kez daha büyüledi.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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