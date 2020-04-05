İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı
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İstanbul

İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı

İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı Korona virüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı.

05.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:48
İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı

İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İstanbul'un da sahilleri ve meydanları boş kaldı. Eminönü, Sultanahmet, Karaköy, Beyazıt, Taksim ve İstiklal Caddesi tarihinin en boş ve sakin hafta sonunu geçiriyor. Virüs nedeniyle birçok vatandaş uyarılara uyarak evinden dışarı çıkmazken, yüzlerce esnaf da kepenk kapattı.

İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı

Kaynak: İHA

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İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı
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