İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi
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İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi

İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi
04.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:26

İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi Yerli yabancı tüm turistlerin ilgi odağı olan tarihi semt Balat'ın dar sokaklarında korona virüs etkisi görüntülendi.

İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi

İSTANBUL - Yerli yabancı tüm turistlerin ilgi odağı olan tarihi semt Balat'ın dar sokaklarında korona virüs etkisi görüntülendi.

Yerli yabancı tüm turistlerin ilgi odağı olan tarihi semt Balat'ın dar sokaklarında korona virüs etkisi görüntülendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile normal zamanlarda sokakları dolup taşan semt şimdilerde kimsesiz kaldı. Sessizliğin hakim olduğu sokaklarda bir uçtan diğer uca asılı olan çamaşırlar renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi

Kaynak: İHA

Manşet

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