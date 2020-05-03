İstanbul'un sokakları boş kaldı

İstanbul'un sokakları boş kaldı Korona virüs (covid 19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın sokakları boş kaldı.

İstanbul'un sokakları boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs (covid 19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın sokakları boş kaldı. Yasağa uyan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmazken, polisler nöbetlerine devam etti.

İstanbul'un önemli ilçelerinden Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın sokakları Korona virüs (covid 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 3. gününde boş kaldı. Sultangazi'de polisler nöbetlerine devam ederken, Gaziosmanpaşa'da meydanı ise kuşlara kaldı. 2 ilçede bulunan tüm dükkanlar kepenklerini indirirken, fırın ve su satan esnaflar çalışmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ise ekmek almak için sokağa çıktı.

Kaynak: İHA