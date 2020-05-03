İstanbul'un sokakları boş kaldı

Korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın sokakları da boş kaldı.

Korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın sokakları da boş kaldı. Kısıtlamaya uyan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmazken, polisler nöbetlerine devam etti.

İstanbul'un önemli ilçelerinden Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın sokakları korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde boş kaldı. Sultangazi'de polisler nöbetlerine devam ederken, Gaziosmanpaşa meydanı ise kuşlara kaldı. 2 ilçede bulunan tüm dükkanlar kepenklerini indirirken, fırın ve su satan esnaf çalışmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ise ekmek almak için sokağa çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA