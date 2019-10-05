İstanbul'un simgeleri Serebral Palsi'ye dikkat çekmek için yeşile bürünecek

05.10.2019 15:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği, (SERÇEV) Serebral Palsi hastalığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ortak bir etkinlğe imza atıyor.

Dünya genelinde Ekim ayının "Serebral Palsi Farkındalık Ayı" olarak kabul edilmesi nedeniyle, İstanbul'da da çocukları tehdit eden bu hastalığa dikkat çekilecek.

6 Ekim Pazar akşamından 7 Ekim Pazartesi sabahına kadar, İstanbul'un sembol eserlerinden olan tarihi Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil renkte aydınlatılacak.

Beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi, çocuklarda özellikle bebeklik döneminde beyin ve vücudun irtibatını bozan bir hastalık olarak biliniyor. Bu da vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanımını etkiliyor. Hastalık yaş büyüdükçe ilerlemiyor.

Kaynak: Bültenler