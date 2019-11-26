İstanbul'un simgeleri Kadına Şiddete karşı 'Turuncu'ya büründü
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İstanbul'un simgeleri Kadına Şiddete karşı 'Turuncu'ya büründü

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle İstanbul'un simgeleri turuncuya büründü.

26.11.2019 01:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 01:17
İstanbul'un simgeleri Kadına Şiddete karşı 'Turuncu'ya büründü

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle 'un simgeleri turuncuya büründü.


'25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' çerçevesinde İstanbul'un tarihi yapıları ve kentin simgeleri turuncu rengine büründü. Kentin önemli yapıları olan Kulesi, Kız Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) farkındalık oluşturmak amacıyla turuncuyla ışıklandırıldı. Akşam saatlerinden itibaren Galata Kulesinin ışıklandırma renkleri turuncu oldu. Galata Kulesine gelen yerli ve yabancı turistler kulenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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