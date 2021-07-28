İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Galata Kulesi ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri Dünya Hepatit Günü dolayısıyla sarıya büründü.

Galata Kulesi ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri Dünya Hepatit Günü dolayısıyla sarıya büründü.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Galata Kulesi, FSM ve YSS köprüleri bu kez de Dünya Hepatit Günü için renklendirildi.

Galata Kulesi'nde yapılan ışıklandırma çalışması ile kule sarı renkle kaplanırken, FSM ve YSS köprüleri de hastalığın simge rengi olan sarı renkle aydınlatıldı.

FSM Köprüsü'nde oluşan görsel şölen Beykoz'dan görüntülendi.

İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Eda Erdem Alper Yılmaz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 00:10:38. #1.15#

title