İstanbul'un sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
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İstanbul'un sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar sahillere akın etti.

İstanbul'un sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
31.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 22:16

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar sahillere akın etti.

Bayram tatilini fırsat bilen birçok kişi akşam saatlerinde, Üsküdar Meydanı ve Kızkulesi'nin bulunduğu alanda zaman geçirdi.

Yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı, zaman zaman da sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.

Vatandaşların sahilde yürüyüş yaptığı ve balık tuttuğu görüldü.

Balık tutan vatandaşlardan Tayfun Semiz, "Şu an tatilin biraz pahalı olduğunu düşünüyoruz ailece. Biz de elimizdeki fırsatları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Balık tutmak annemle benim hobimiz. O da gelecek buraya. Şu anda balık yok ama akşama doğru olur sanırım." diye konuştu.

Maltepe, Kartal ve Pendik'te de bazı vatandaşlar yürüyüş, bazıları ise piknik yaptı.

Kaynak: AA

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