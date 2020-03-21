İstanbul'un sahilleri ve meydanları boş kaldı
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Sultanahmet, İstanbul, Taksim, Güncel

İstanbul'un sahilleri ve meydanları boş kaldı

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeni ile vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'un en önemli meydanlarından Sultanahmet, Eminönü ve Taksim'in son durumu havadan görüntülendi.

21.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:52
İstanbul'un sahilleri ve meydanları boş kaldı

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeni ile vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'un en önemli meydanlarından Sultanahmet, Eminönü ve Taksim'in son durumu havadan görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İstanbul'un da sahilleri ve meydanları boş kaldı. Havadan görüntülenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi tarihinin en boş ve sakin hafta sonunu geçirdi. Birçok vatandaş evinden dışarı çıkmazken, bazıları ise işleri olduğu için evden çıktığını ifade etti. Tarihi Yarımada, Eminönü, Mısır Çarşısı ve İstiklal Caddesi'ndeki yüzlerce esnaf kepenk kapattı. Sultanahmet Meydanı'nda ise çok az sayıda yerli ve yabancı turistin olduğu görüldü.

"ATEŞ İLE OYNUYORLAR GİBİ GELİYOR"

İstiklal Caddesi'ne iş için geldiğini söyleyen Şenol Taş, "Biz de yavaş yavaş dükkanımızı kapatacağız galiba. Bireysel olarak dezenfekte çalışmaları yaptık" dedi. Taş yaşlı vatandaşların sokaklarda olmasına ilişkin ise "Şu anda her yerde görüyoruz. Sabah gelirken otobüste de gördüm birçoğunu. Ateş ile oynuyorlar gibi geliyor" dedi. Hasan Erözmen ise biraz hava almak için dışarı çıktığını söyleyerek "Ne yapayım? Çok tehlikeli. Ben de bankaya gidip eve gideceğim" şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş ise mecbur olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyerek, yaşıtlarının tedbir alması gerektiğini söyledi.

(İHA)

İstanbul'un sahilleri ve meydanları boş kaldı

Kaynak: İHA

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İstanbul'un sahilleri ve meydanları boş kaldı

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