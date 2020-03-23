İstanbul'un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisi
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İstanbul'un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisi

İstanbul'un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisi Pazartesi günü boş kalan İstanbul trafiği havadan görüntülendi Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı.

23.03.2020 08:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:10
İstanbul'un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisi

İstanbul'un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisi

Pazartesi günü boş kalan İstanbul trafiği havadan görüntülendi

İSTANBUL - Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 07: 45 itibariyle yoğunluğun yüzde 18'e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Pazartesi günleri sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi oldukça düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisi

Kaynak: İHA

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İstanbul'un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisi

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