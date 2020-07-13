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İSTANBUL'UN ORMANLARI ONLARA EMANET

-'Yangın Savaşçıları' tatbikatta görüntülendi.

İSTANBUL'UN ORMANLARI ONLARA EMANET
13.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:32

-'Yangın Savaşçıları' tatbikatta görüntülendi. 

-Yangın tatbikatı yapan helikopterin içinden görüntüler

-Yangını söndürecek helikopterin su alışı ve suyu boşaltışı kamerada...

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, - Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, ormanlarda meydana gelen yangınlara canla başla müdahale ediyor. Özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınları ekiplerin titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda önlenebiliyor. DHA ekibi, karadan ve havadan büyük bir fedakarlıkla çalışan ekiplerin olası bir yangına nasıl müdahale ettiğini görüntüledi.

Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen orman yangını, daha büyük bir felakete dönüşmeden Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin etkili çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çok sayıda kara ve hava ekibinin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından, olası bir orman yangınıyla nasıl başa çıkıldığını Demirören Haber Ajansı ekibi, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi ve Poyraz Orman Harekat Merkezi'nde görüntüledi. İstanbul ve çevresinde bulunan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de meydana gelen orman yangınları, İstanbul'da bulunan Yangın Koordinasyon Merkezi'nden yönetiliyor. Merkezde bulunan ekranlardan tüm araçların konumları, plakaları, kameraları ve bu araçları kullanan kişilerin bilgileri görüntüleniyor. 

"ORMAN YANGINLARINDA EN ÖNEMLİ ŞEY ERKEN HABER ALMA"

Bir ağacın daha yanmaması için büyük bir titizlikle çalıştıklarını anlatan İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul illerinde koordinasyonu buradan sağlıyoruz. Buradaki ekranlarda araçlarımızı, kulelerimizi, helikopterlerimizi görebiliyoruz. Olası bir yangın ihbarında en yakın ekibimiz hangisiyse müdahale etmesi için talimat veriyoruz. Orman yangınlarında en önemli şey erken haber alma, erken müdahale etme. İlk müdahale aracı ve arazözlerimiz var. İlk müdahale araçları 4x4 araçlardır. Bunların üzerine OGM geliştirmiş olduğu yangın söndürme kiti yer alır. Yaklaşık 300 litre su alır. Köpükle beraber 160 bar basınçla su basabilir. Yangın ihbarı aldığımız an daha yangın büyümeden söndürmek için ilk müdahale araçlarını kullanırız. Arazözlerimiz de 4 bin litreye kadar su alabiliyor. Yaklaşık 500 metreye, gerekirse bin metreye kadar ulaşabilen hortumlar kullanılır. Haritalardan bütün Türkiye'yi görebiliyoruz. Haritada araçlarını konumlarını ve plakalarını görebiliyoruz. Veri tabanında bu araçları kullananların isim, telefon bilgisi yer alır. Telsiz ve telefonlardan ulaşarak yönetebiliyoruz" dedi.

 İSTANBUL'DA 15 YANGIN GÖZETLEME KULESİ BULUNUYORYangına en etkili müdahale ise havadan uçak ve helikopterlerle yapılıyor. En son Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen orman yangınına da müdahale eden İstanbul yangın helikopteri, Beykoz'daki Poyraz Orman Harekat Merkezi'nde yer alıyor. Bu merkezde 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve yangın gözetleme kulesi bulunuyor. Kanlıca İşletme Müdürü Erdinç Kurt da Poyraz Orman Harekat Merkezi tarafından yapılan müdahaleleri anlattı. Kurt, "İstanbul OGM bağlı helikopter burada konuşlanıyor. İstanbul OGM dahilindeki yangınlarda ilk çıkan helikopter olarak bu hareket ediyor. Yangınlar iki yöntemle belirleniyor. Birincisi bizim yaptığımız gözetlemeler. İstanbul'da şu anda bulunduğumuz yangın gözetleme kulesinden 15 tane var. Hepsi birbirini görecek şekilde konumlanmış ve 7 gün gün 24 saat esasına göre gözetleme yapıyorlar. Burada herhangi bir duman görüldüğü an hemen telsizle ilk ekibe bilgi veriliyor ve ekipler derhal çıkarılıyor. Diğer bir yöntem de vatandaşlarımız tarafından duman görüldüğü anda ALO 177 hattını arayarak ihbar veriyor. İhbara en yakın bölgemiz yangına sevk ediliyor" diye konuştu.

"HELİKOPTERLER BİRBİRLERİNE DESTEK VERECEK ŞEKİLDE KONUŞLANDIRILDI"Gelibolu'daki yangına İstanbul'dan da ekiplerin desteğe gittiğini söyleyen Kurt, "Gelibolu yangını büyük bir yangındı. Bizden helikopter ve Trakya bölgesinden iş makinaları ve arazözlerimiz yönlendirildi. Ülke genelinden de yönlendirmeler oldu. Helikopterler de birbirlerine destek verecek şekilde konuşlandırıldı. Yangının seyrine ve büyüklüğüne göre tüm iş güçleri Yangın Harekat Merkezi'nden seri bir şekilde yangına sevk edildi" ifadelerini kullandı.  Kara ve hava ekiplerinin yangını kontrol altına almak için büyük bir gayretle çalıştığını ifade eden Kurt, "Yer ekipleri hem kendi güvenlikleri hem müdahaleyi etkin bir şekilde yapmak için yangına önce yan taraflardan müdahale ediliyor. Uçak ve helikopterlerimiz ise yangının ilerleyiş istikametinde, yangının önüne müdahale ederek yer ekiplerine destek sağlıyorlar" dedi. Helikopter ekibini gün doğumundan gün batımına kadar olası bir yangına hazır şekilde beklediğini belirten Kurt, "Helikopterlerimiz her türlü su kaynağından gölet, deniz, baraj gibi yerlerden su almak kabiliyetine sahip. İçinde bulunduğumuz helikopterin bambisi 2,5 ton su alma kapasitesinde. Helikopterimiz görerek uçuş yapabiliyor. Yani gün doğumundan gün batımına kadar hazır bir şekilde ekibi duruyor. Helikopterde iki yabancı pilot, bir Türk pilot, bir uçuş teknisyeni ve OGM muhabere personeli yer alıyor. Bunlar sürekli hazır vaziyette bekliyorlar. Helikoptere kalk talimatı verildiği anda iki dakika içerisinde helikopterin çalıştırılması sağlanıyor, 8-9 dakika gibi bir sürede helikopter havalanmış oluyor" ifadelerini kullandı. 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün envanterinde 42 arazöz aracı, 19 ilk müdahale aracı, 38 kamera, 15 sabit kule ve 1 helikopter yer alıyor.

Kaynak: DHA

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