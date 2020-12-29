İstanbul'un neyi meşhur? İstanbul'un meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? İstanbul'un nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan İstanbul'un nesi meşhur, neyi meşhur? İstanbul'da yenilebilecek yemekler nelerdir? İstanbul'un en meşhur içecekleri nelerdir? İstanbul'un en meşhur yemekleri, İstanbul'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki İstanbul'un neyi meşhurdur, İstanbul'un nesi meşhur? İstanbul'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

İSTANBUL'UN NEYİ MEŞHUR?

İstanbul ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sultanahmet Köftesi

Ortaköy Kumpiri

Vefa Bozası

Beyoğlu Çikolatası

Sarıyer Börek

Kanlıca Yoğurdu

Pierre Loti Kahvesi

Eminönü Balık Ekmek

Sütlüce Uykuluk

Süleymaniye Kuru Fasulyesi

İstanbul'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.