İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği" Eyüp Sultan camii Galata Köprüsü Eminönü Mısır çarşısı Taksim Meydanı İSTANBUL - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan...

Eyüp Sultan camii Galata Köprüsü Eminönü Mısır çarşısı Taksim Meydanı İSTANBUL - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. Kaynak: AA