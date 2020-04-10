İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği"
Eyüp Sultan camii Galata Köprüsü Eminönü Mısır çarşısı Taksim Meydanı İSTANBUL - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan...
10.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:22
Eyüp Sultan camii
Galata Köprüsü
Eminönü
Mısır çarşısı
Taksim Meydanı İSTANBUL - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.
Kaynak: AA