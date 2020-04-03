İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği" Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü. Kaynak: AA