İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
03.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:40
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
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Kaynak: AA