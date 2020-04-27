İstanbul'un meydanları haftanın ilk gününde sessizliğini sürdürüyor
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk gününe sakin girdi.
27.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:12
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk gününe sakin girdi.
Kaynak: AA