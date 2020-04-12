İstanbul'un meydanları boş kaldı İstanbul'un meydanları boş kaldı Hem Pazar günü olması hem de sokağa çıkma yasağından dolayı boş olan meydanlar dikkat çekti İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu.

İstanbul'un meydanları boş kaldı

Hem Pazar günü olması hem de sokağa çıkma yasağından dolayı boş olan meydanlar dikkat çekti

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu. Bu kapsamda İstanbul'daki kalabalık meydanlardan Beşiktaş, Dolmabahçe, Taksim ve Barbaros Bulvarında hiç kimse yoktu. Kalabalığın olmadığı meydanlar ise dikkatleri üstüne çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan Cumartesi 00.00'da yürürlüğü giren ve 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağı ikinci gününde. Yasağın olduğu illerden biri olan İstanbul'da da önemli meydanların boş olması dikkat çekti.

Hem Pazar günü olması hem de sokağa çıkma yasağından dolayı boş olan meydanlar şehre farklı bir görünüm kattı. Boş kalan yollar, meydanların son halleri kameralar tarafından kaydedildi. Sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00'da sona erecek.

Kaynak: İHA