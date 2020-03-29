İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOŞ KALDI
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İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOŞ KALDI

Koronavirüs salgını yüzünden vatandaşların birçoğu evinde kalırken, tarihinin en sakin pazar günlerinden birini yaşayan İstanbul'un meydanları da boş kaldı.

29.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:05
İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOŞ KALDI

Koronavirüs salgını yüzünden vatandaşların birçoğu evinde kalırken, tarihinin en sakin pazar günlerinden birini yaşayan İstanbul'un meydanları da boş kaldı.

Koronavirüsle ilgili uyarıları dikkate alan vatandaşlar, pazar gününü evde geçiriyor. Tarihin en sakin hafta sonlarından birini yaşayan İstanbul'da, her zaman tıklım tıklım görmeye alışık olunan meydanlar da boş kaldı.

İstanbul'un en önemli buluşma yerlerinden, özellikle hafta sonlarında iğne atsan yere düşmez denilecek kadar kalabalık olan Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesinin o eski yoğunluğundan eser kalmadı. İstiklal Caddesi'nde, lokanta ve büfe haricindeki tüm iş yeri ve dükkanlar kepenk açmazken, az sayıda vatandaşın olması dikkat çekti. Drone ile havadan da görüntülenen Taksim Meydanı'nda ise görevlilerin dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi gibi hafta sonu insan yoğunluğunun yaşandığı Beşiktaş ile Barbaros Bulvarı da bu pazar sessizliğe büründü. Yiyecek satılan dükkanların dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu Beşiktaş sokakları tarihi günlerinden birini yaşadı.

Kadıköy'ün en yoğun yerlerinden olan Boğa Heykeli'nin de bulunduğu Söğütlü Çeşmesi Caddesi ve Kadıköy Rıhtım neredeyse bomboş olduğu görüldü.

İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

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İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOŞ KALDI

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