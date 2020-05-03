İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı
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İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı

İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı
03.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:16

İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı Yüksek binaların gölgesinde kalan seralar havadan görüntülendi Vatandaşlar çiftçilik mesleğini böyle devam ettirdi Yeni tip korona virüs ile mücadele edilen bu zamanda doğal ürünlere talep arttı.

İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı

Yüksek binaların gölgesinde kalan seralar havadan görüntülendi

Vatandaşlar çiftçilik mesleğini böyle devam ettirdi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele edilen bu zamanda doğal ürünlere talep arttı. Bağcılar'da yüksek binaların arasında kalan seralarda ve tarım alanlarında çiftçiler bahar ayının gelmesi ile birlikte üretim faaliyetlerine başladı. İstanbul'un merkezinde havadan da görüntülenen seralar büyük dikkat çekiyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar alınan tedbirler haricinde kendi tedbirlerini de almaya başladı. Virüsle mücadele edilen bu günlerde doğal ve organik ürünlere talep arttı. İstanbul'un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar'da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı. Yüksek binaların arasında kalan seralarda çiftlik mesleğini devam ettiren vatandaşlar bir yandan da seraların yanında bulunan arazilerde de ürün yetiştirmeye başladı. Seralar hem bölge halkının hem de İstanbulluların dikkatini çekti. Organik tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü alan havadan da görüntülendi.

İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı

Kaynak: İHA

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