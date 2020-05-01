İstanbul'un merkezi yerleri 4'ncü kısıtlamada da boş kaldı
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İstanbul'un merkezi yerleri 4'ncü kısıtlamada da boş kaldı

İstanbul'un merkezi yerleri 4'ncü kısıtlamada da boş kaldı
01.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:48

İstanbul'un merkezi yerleri 4'ncü kısıtlamada da boş kaldı -Kısıtlamanın sabahında İstanbul'un meydan ve caddeleri boş kaldı Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'un merkezi meydan ve caddeleri boş kaldı.

İstanbul'un merkezi yerleri 4'ncü kısıtlamada da boş kaldı

-Kısıtlamanın sabahında İstanbul'un meydan ve caddeleri boş kaldı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'un merkezi meydan ve caddeleri boş kaldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ediyor. Tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'un caddeleri, sokakları ve meydanları sessizliğe büründü. İstanbul'un, kalabalığı ile ünlü İstiklal Caddesi, Çırağan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Taksim, Dolmabahçe, Beşiktaş, Ortaköy Meydanları ile ülke genelinde yoğunluğuyla bilinen E-5 karayolu gibi yerler dördüncü kısıtlamanın ardından boş kaldı.

İstanbul'un merkezi yerleri 4'ncü kısıtlamada da boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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