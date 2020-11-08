İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor
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İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor

08.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:26
İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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