İstanbul'un kralı Sörloth Attığı gollerle Trabzonspor'u şampiyonluk yarışı içinde tutan Norveçli golcü Alexander Sörloth İstanbul'da oynan maçları boş geçmiyor.

Attığı gollerle Trabzonspor'u şampiyonluk yarışı içinde tutan Norveçli golcü Alexander Sörloth İstanbul'da oynan maçları boş geçmiyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında lige merhaba diyen golcü oyuncu 9'uncu haftada da Başakşehir mücadelesinde takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Beşiktaş deplasmanında attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran isim olan Sörloth, ligin 30'uncu haftasında oynanan Galatasaray mücadelesinde de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Norveçli golcü, ligde oynanan İstanbul deplasmanlarında sadece Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi. Sörloth, Türkiye Kupası Yarı Final 2'nci maçında Fenerbahçe ağlarına gönderdiği golle birlikte İstanbul takımlarının korkulu rüyası oldu.

Kaynak: DHA