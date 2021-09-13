İstanbul'un köprüleri ve Galata Kulesi, Ahilik Haftası nedeniyle kırmızı beyaza büründü

Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ahilik Haftası nedeniyle kırmızı beyaz renkler ile ışıklandırılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamada, ahiliğin, "13. yüzyıldan bu yana iyi ahlakın, doğruluğun, cömertliğin, yardımseverliğin, usta-çırak ilişkisi ile meslek bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir sistem" olduğu belirtildi.

13-17 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ülke genelinde "yılın ahi babası, kalfası ve çırağının" seçileceği aktarılan açıklamada, yarın akşam havanın kararması ile birlikte Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkle ışıklandırılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, salgın nedeniyle geçen yıllardaki gibi esnaf alayı etkinliğinin yapılmayacağını belirterek, "Bu yıl Birlik olarak talebimiz üzerine ilk defa Ahilik Haftası nedeniyle İstanbul'un simgeleri bayrağımızın renkleri ile ışıklandırılacak. Salgının en fazla etkilediği kesim olan esnaf sanatkarımızın desteklenmesi ve halkımızın alışverişlerinde ilk tercihlerinin mahallelerindeki ve sokaklarındaki esnaf olması temennimizdir. Salgının en fazla etkilediği sektörlerin birçoğu esnaf ve sanatkardır." ifadelerini kullandı.