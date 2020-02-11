: İstanbul'un köprüleri epilepsi hastaları için mor renk ile aydınlatıldı

11.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:01

İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü kapsamında mor ışıkla aydınlatıldı. Boğazın iki gerdanlığına yansıtılan mor renk görsel şölen oluşturdu.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma'nın da katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Epilepsi İçin Bak" toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da ulaşımın kalbi köprüler mor ışıkla aydınlatıldı. 10 Şubat Pazartesi gününe denk gelen Dünya Epilepsi Günü için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, epilepsinin tüm dünyada kabul gören rengi mor ışığa büründü.Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, proje ile nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görülen epilepsiye ilişkin yanlış bilgi ve ön yargıların ortadan kaldırılmasının ve epilepsi hastası bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlıyor. Boğazın iki yakasını birbirine bağlayan köprülerdeki aydınlatma gün ışıyıncaya kadar devam edecek.

(Davut Has/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu