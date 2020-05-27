İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
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İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .

27.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:48

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı?.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründürüldü.

İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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