İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
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İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .

İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
27.05.2020 22:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:03

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı?.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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