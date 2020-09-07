İstanbul'un köprüleri "7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü" için kırmızıya büründü
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İstanbul'un köprüleri "7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü" için kırmızıya büründü

"7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü" dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kırmızıya büründü.

İstanbul'un köprüleri
07.09.2020 22:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:30

"7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü" dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kırmızıya büründü.

Erken çocukluk döneminden itibaren belirti veren, ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofisi (DMD), önce bacak ve kolları etkiliyor. Çocuklar 10'lu yaşlarından itibaren tekerlekli sandalye ile taşınıyor, giderek solunum ve kalp kası da zayıflıyor. Hastalık, 20'li yaşlarda yaşamı tehdit ediyor. Çocukları bu amansız hastalığın pençesinde olan anne - babalar tarafından kurulan DMD Aileleri Derneği, yaşanan sorunlara kalıcı çözümler bulabilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Çıkacak olan tedavilere erken erişmek, sosyal yaşamda, eğitimde karşılaşılan sorunları en aza indirmek, farkındalık eksikliğini gidermek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yaşanan sorunlara tüm dünyanın dikkatini çekebilmek amacıyla küresel ölçekli çalışmaların yapıldığı bir gün olan "7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü" hastalığa karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, 7 Eylül'de dünyanın farklı noktalarında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri farkındalık oluşturmak için kırmızıya büründü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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