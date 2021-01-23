İstanbul'un "kış misafiri" sakarmekeler Boğaz'da görülmeye başlandı
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İstanbul'un "kış misafiri" sakarmekeler Boğaz'da görülmeye başlandı

23.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:49
İstanbul'un

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan İstanbul'un kış misafirlerinden sakarmekeler, İstanbul Boğazı'nda görülmeye başladı.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan İstanbul'un kış misafirlerinden sakarmekeler, İstanbul Boğazı'nda görülmeye başladı.

Dünya üzerinde ılıman kuşakta ve Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan, Türkiye'de ise sazlık, göl ve kıyılarda görülen bir su kuşu olan sakarmeke ile kışın İstanbul Boğazı'nda ve göletlerde de karşılaşılıyor.

Kış ayları boyunca Boğaz'da da görülen sakarmekeler, Kadıköy Rıhtım'da vatandaşlar tarafından martılarla beraber simitle besleniyor.

AA muhabirinin kaynaklardan derlediği bilgilere göre, tüyleri siyah, gagası ve alnı beyaz bir su kuşu türü olan sakarmeke, "kara ördek" olarak da isimlendiriliyor. Gözleri kırmızı olan sakarmekenin dişi ve erkekleri benzer görünüşe sahip ve tek eşli olarak yaşayabiliyor.

Avlanmasına sınırlamalar getirildi

Bitkilerle beslenen sakarmekeler, bazen böcekleri de yiyebiliyor. Bu tür kuşlar, dalarak ya da su yüzeyinden besinlerini topluyor. Havalanırken uzun süre suyun üzerinde koşan sakarmekeler, 36-38 santimetreye kadar büyüyor. Koşmadan uçamayan sakarmeke kuşları, bu nedenle avcılar tarafından rahatlıkla vurulabiliyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan sakarmekelerin avlanmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bazı sınırlamalar getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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