İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu
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İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu

01.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:16
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu

İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, toptan fiyatlar ise yüzde 2,83 oranında arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, toptan fiyatlar ise yüzde 2,83 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası Kasım 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, 2020 Kasım ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,83 oranında arttı.

2019 Kasım ayına göre 2020 Kasım ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 14,07, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 17,43 olarak gerçekleşti.

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Kasım ayında; Diğer Harcamalarda yüzde 5,60, Gıda Harcamalarında yüzde 3,17, Konut Harcamalarında yüzde 1,58, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 1,34, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,20 artış, Giyim Harcamalarında yüzde 1,90 ve Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,18 azalış görüldü.

Kasım 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 6,26, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,19, Madenler Grubunda yüzde 3,42, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,93, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 1,83, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,71, Mensucat Grubunda yüzde 1,11, artış izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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