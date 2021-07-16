İstanbul'un Kartal ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanları, Sayın Valimizi Makamında Ziyaret Ettiler

İstanbul'un Kartal ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanları, Sayın Valimizi Makamında Ziyaret Ettiler.

İstanbul'un Kartal ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanları, Sayın Valimizi Makamında Ziyaret Ettiler. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Gerçekleştirilen ziyarette, belediye başkanlarına Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre