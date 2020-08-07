İstanbul'un karpuz tarlaları havadan görüntülendi Beykoz'da karpuz tarlaları görenlerin ilgisini çekiyor.

Beykoz'da karpuz tarlaları görenlerin ilgisini çekiyor. Osmanlı'dan bu yana meşhur olan Beykoz Karpuzu, ilçenin daha önce köy statüsündeki mahallelerinde yöre halkı tarafından doğal yöntemlerle yetiştiriliyordu. Beykoz Belediyesi tarafından desteklenen projede çiftçilere fide, çim, tohum ilaç gibi ihtiyaçlar sağlanılıyor. Devasa karpuz tarlaları ise havadan görüntülendi.

Beykoz'da başta Kılıçlı Mahallesi olmak üzere, Alibahadır, Cumhuriyetköy ve Bozhane Mahalleri'nde toplam 400 dönümlük tarlalarda ekimi yapılan Beykoz Karpuzu, yaz güneşiyle lezzet almasının ardından tarihten bugüne olduğu gibi İstanbul'un pazarlarında, marketlerinde ve sokaklarında tüketicilerle buluşacak.

Ballı tadı ve sulu yapısıyla müdavimleri tarafından aranan Beykoz Karpuzu, Beykoz Belediyesinin destek projeleriyle İstanbul'da üretilmeye devam ediyor. Beykoz Belediyesi çiftçilere fide, çim, tohum, gibi desteklerin yanı sıra üretilen mahsulün büyük bir bölümünü ise alım garantisi veriyor.

İlçeye özgü tadıyla, 6-10 kg büyüklüğünde hafif tombul görünümlü ve üst kalite bir meyve olan Beykoz Karpuzu dönüm başına 8 tona kadar verim veriyor. İlçede genelindeki tarlalarda doğal yöntemlerle de ekimi yapılan Beykoz Karpuzu'ndan bu yıl yaklaşık 3 bin ton hasat yapılması bekleniyor. Öte yandan devasa karpuz tarlaları havadan görüntülendi.

İSTANBULLULARIN BEYKOZ KARPUZUNU TATMASINI İSTİYORUZ

Beykoz Belediyesinin desteklediği çiftçilerden karpuz üreticisi, Göksel Onar, "Beykoz karpuzu tarihi olarak çok eskiye dayanıyor. Osmanlı döneminden berri üretilen karpuz bölgemiz için çok kıymetli. Topraklarımız olarak Riva Deresinin yanı başında ve çok verimli tarlalar. Ne ekerseniz ekin bu topraklarda yetişir. Biz dede mesleği olarak yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapıyoruz. Dışarıdan suni herhangi bir şey vermediğimiz için burada ki karpuz lezzetli olur. Hatta şöyle diyeyim burada yetişen karpuz başka yerde bu kadar lezzetli olmuyor. Karpuz yetiştiriciliği tarımın her kısmında olduğu gibi zorluğu ve kolaylığı olan bir şey. Sonuçta toprakla uğraşıyoruz, emek veriyoruz.

Beykoz Belediyesi bu yıl fidan desteği yaptı ve bu desteğin bize büyük bir katkısı oldu. Aldığımız fidanları ektik, yetiştirdik, yakın bir zamanda da satışlarımız başlayacak. Belediye satış konusunda da sözleşmeli olarak çıkan ürünün tamamını alacağının teminatını verdi. Bu güzel projeden destekten dolayı Beykoz Belediyesine teşekkür ediyorum. Buradan İstanbullulara seslenerek gelip Beykoz karpuzunun tadına bakmalarını istiyorum" diye konuştu.

(Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İHA