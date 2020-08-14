İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji santrali kuruldu
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İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji santrali kuruldu

Tuzla Belediyesi, İstanbul ve bölge halkı için bir yaşam merkezi haline gelen Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Park'a, güneş enerji santrali (GES) kurdu.

İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji santrali kuruldu
14.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:54

Tuzla Belediyesi, İstanbul ve bölge halkı için bir yaşam merkezi haline gelen Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Park'a, güneş enerji santrali (GES) kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 bin 200 metrekarelik alanda 1386 panelden oluşan santralde, 367 kilovatlık elektrik enerjisi üretiliyor.

3 yılda yatırım bedelini karşılayan güneş enerji santrali, aynı zamanda İstanbul'un kamu alanındaki en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı unvanını taşıyor.

Santralle 274 ton karbondioksit salınımı engellenmesinin yanı sıra her yıl 25 bin ağacın da yok olup gitmesinin önüne geçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çevre dostu ve karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik pek çok projeye imza attıklarını anlattı.

Şelale Park'a kurdukları güneş enerjisi santralinin, Tuzla Belediyesinin gelecek için yaptığı en önemli çevre ve enerji yatırımlarından biri olduğunu belirten Yazıcı, akıllı enerji yönetimi ve çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, kendini idame ettiren şehirler, projeler ve hizmetler sunmanın hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Yazıcı, Şelale Park'ta yaptıkları 4 bin 200 metrekarelik güneş panelleriyle çevreye zarar vermeyen enerji ürettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Parkımız 367 kilovatlık enerji üretimiyle beraber kendi enerjisini sağlayan dolayısıyla karbon nötr bir parktır. Geleceğin dünyasında en önemli konulardan birinin enerji olacağı bir dönemde, kendi enerjisini üreten bir ülke olmak adına her türlü enerji kaynaklarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinin yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynaklarımızı koruyarak enerji tasarrufu yapmaktan başka bir çıkışımız olduğunu düşünmüyoruz. Enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefiyle söz konusu projelerin devamlarını getireceğiz. İlerleyen yıllarda Tuzla'daki GES'lerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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