İSTANBUL'UN KADIN İTFAİYECİ ADAYLARI SINAVDA
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İSTANBUL'UN KADIN İTFAİYECİ ADAYLARI SINAVDA

01.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:47
İSTANBUL'UN KADIN İTFAİYECİ ADAYLARI SINAVDA

Kamera: Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul DHAİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadın itfaiyeci adaylarının sınavını izledi.

Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadın itfaiyeci adaylarının sınavını izledi. 

İtfaiyeci alım sınavları Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 50'si kadın 250 itfaiyecinin işe alım sınavlarını takip etti. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İlk defa itfaiye kurumumuzda bu sınavda kadın çalışan da alacağız. Bizim için çok heyecan verici. 250 kişilik alımımız söz konusu, kadın olarak 50 kontenjan ayırdık. Bir sonraki aşamalarda da bir ilave 500 daha bakanlık onay verdi. Onun da sınavları devam edecek 2021 içerisinde. İtfaiye kurumumuza uzun zamandır böylesi bir alım yapılmadı. İlk defa böyle bir ortamı yaratmak istedik, ihtiyaç da var" dedi.İmamoğlu, işe alımlar konusunda son dönemde partililere işe alındığına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, "Bizim aldıklarımız içinde CHP'li var, İyi Partili var, Saadet Partili var, HDP'li de var, MHP'li de var, bizim aldıklarımız içinde AK Partili de vardır. Umurumuzda değil bizim insanımız, yeter ki buraya liyakatiyle girsin. Ne yaptılar, e-devlet'e girdiler, KPSS puanına göre sıralama yapıldı, o sıralamaya göre insanlar buraya geldi katıldı. Bin tane insanımız yarışacaklar.  Bütün bunlar sonuçlanacak 250 kişi alınacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan itfaiyeci adaylarının da zorlu sınavları Avrasya Gösteri Merkezi'nde devam ediyor. Koşu, merdiven çıkma, engel atlama, su sıkma gibi performans gerektiren sınavda bir adaylar kıyasıya yarışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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