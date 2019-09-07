İstanbul'un jaws'ları ile dalış keyfi

07.09.2019 11:18

Bin 500 türden 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine okyanusa gitmeden köpek balıklarıyla yüzme keyfini yaşatıyor. 20 farklı türden 70 köpek balığının bulunduğu 7.5 metre derinliğindeki akvaryum, yurt dışından gelen dalgıçların da dalış rotası haline geldi.





Limon, hemşire, gitar, kum kaplanı, vatoz ve zebra köpek balığı. Okyanusun derinliklerinde görülebilecek bu canlılarla birlikte yüzmek mümkün. Dünyanın dört bir yanında yaşayan deniz canlılarının bir arada görülebildiği Florya'da bulunan İstanbul Akvaryum, köpek balıklarıyla dalış yaparak, 20 farklı türden 70 köpek balığını yakından görme keyfini yaşatıyor. Uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen köpek balığı dalış aktivitesine, 14 yaş ve üzerinde dalışa engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan herkes katılabiliyor. Dalış sonrasında, katılan kişilere özel 'İstanbul Akvaryum Dalış Sertifikası' veriliyor.





OKYANUSTA BU KADAR CANLIYI BİR ARADA GÖREMEZSİNİZ





Yeni Zelanda, Maldivler ya da Güney Afrika'ya gitmeden birçok canlının tematik akvaryumda görülebileceğini anlatan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Tematik akvaryumlar dalış ve macera turizmine alternatif olarak değerlendirilmesi gereken bir noktada. Ziyaretçiler burada dünyanın dört bir yanından gelen köpek balıklarıyla yüzme fırsatı yakalıyor. Yeni Zelanda, Maldivler ve Güney Afrika'ya gittiğinizde bu kadar çok canlı türüyle karşılaşmanız şansınıza kalıyor. Burada ise planlı bir dalış gerçekleştirerek hangi canlıları göreceğinizi bilerek akvaryuma giriyorsunuz. 4 milyon litrelik akvaryum tankında 20 türden 70 köpek balığı bulunuyor. Bu türler arasında Avrupa'da sadece İstanbul Akvaryum'da bulunan limon köpek balığı var. Bunun yanı sıra kum kaplanı köpek balığı ve vatoz köpekbalığını da burada görmek mümkün" dedi.





"DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR"





Hobi olarak dalış yapan yabancı ziyaretçilerin akvaryumu ziyaret ettiğini belirten Dilek Çapanoğlu, "Dalış turizmine katkılarına baktığımızda bu işi hobi olarak gerçekleştiren dalgıçlar da yurt dışından bize planlamalar dahilinde geliyorlar. Dolayısıyla turizme katkısı oldukça yüksek. Burada dalış yapmak isteyen ziyaretçiler 48 saat öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Uygunluğa göre sizleri kabul ediyoruz. Buradaki dalışlarımız keşif dalışları kapsamında yapıldığından 2 eğitmen dalış yapacak kişiye eşlik ediyor. İçerde hangi canlıların olduğunun bilgisi de uzman ekip tarafından veriliyor" diye konuştu.





YILDA 25 TON BALIK TÜKETİLİYOR





Haftanın 2 günü köpekbalıklarını besleme etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Çapanoğlu, taze ve yağlı balıkları seven köpek balıklarının uzman ekipler tarafından çubuklu besleme yöntemiyle beslendiklerini belirtti. Çapanoğlu, akvaryumda bulunan canlıların yılda 25 ton taze besin tükettiğine de dikkat çekti.





14 YAŞ ÜSTÜ HERKES DALIŞ YAPABİLİYOR





Dalış etkinliğinin Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Dalış Amiri Abdullah Vice ise "Yönetmeliğe göre 14 yaş altındaki kişiler dalış yapamıyor. 14-18 arasındaki kişiler ailesinin izniyle dalış yapabiliyor. Yaşta üst sınırımız yok, herkese dalış yaptırıyoruz. Burada sportif ve eğlence amaçlı bir dalış gerçekleştiriliyor. Sualtında dalış yapacak kişiden sorumlu olan bir dalış liderimiz bulunuyor ve dalışı kişi yönetiyor. Onun yanında biz akvaryumda dalış yaptığımız için emniyeti sağlamak açısından bir dalış eğitmenimiz daha oluyor. Bu kişi dalış yapan kişinin sualtı videolarını çekiyor. Bir ekip olarak sualtında yaklaşık yarım saatlik bir dalışımız oluyor. Su tankında her alanı dolaşıyoruz. Kişiyi köpekbalıklarına fazla yaklaştırmıyoruz. Güvenlik dalış eğitmenleri tarafından sağlanıyor. Herhangi bir güvenlik riski olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul