İSTANBUL'UN İLK DEPREM-TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONU KURULDU
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İSTANBUL'UN İLK DEPREM-TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONU KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Büyükçekmece Belediyesi'nin iş birliğiyle Büyükçekmece'de kuruldu.

İSTANBUL'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Büyükçekmece Belediyesi'nin iş birliğiyle Büyükçekmece'de kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ve Büyükçekmece Belediyesi'nce, Büyükçekmece Marina Yat Limanı'nda kurulan deprem-tsunami gözlem istasyonunun açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener katıldı. İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu, Avrupa'daki ilk ve tek çok disiplinli ölçüm yapan istasyon olma özelliğini de taşıyor.

ÖZENER: İSTANBUL'DA KURULMUŞ İLK İSTASYON

İki istasyon daha kuracaklarını söyleyen Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "İstasyonun önemi, çok parametreli olarak İstanbul'da kurulmuş olan ilk istasyon. Bu istasyon içinde hem sismik deprem gözlemleri hem meteorolojik gözlemler hem de deniz seviyesi gözlemleri yapılacak. Bir sonraki adımda da çok yakın zamanda bu istasyona kuracağımız GPS istasyonu ile yer kabuğu hareketlerini de anlık olarak takip etme şansımız olacak. Dolayısıyla deprem zararlarını azaltma konusunda yaptığımız çalışmalar için önemli bir adım, şu anda açmakta olduğumuz istasyon" dedi.

"HEDEFİMİZ, 5-7 DAKİKA ARASINDA TSUNAMİ UYARI MESAJINI VERMEK"

Kumbağ'daki istasyonun açılışını da yapacaklarını belirten Prof. Dr. Özener "Deprem istasyonlarında depremin lokasyonunu 30 saniyede belirleyebiliyoruz. Tsunami istasyonlarının özelliği de bu istasyonlardaki deniz seviyesi değişimleri ve farklı parametreleri gözlemleyerek olası bir Marmara depreminde, biliyorsunuz ikincil etki olarak en önemli bizi bekleyen risk bir tsunami. Bunun örneklerini, Kos'ta yaşanan depremden sonra Bodrum'da ve Seferihisar depreminden sonra tsunami etkisini gördük. Olası bir Marmara depreminde de direkt fayın özelliğinden dolayı değil ama deniz tabanında meydana gelecek heyelandan sonra bir tsunami olabilecek. Bu konuda da bu kurulan istasyonlarla hedefimiz, 5-7 dakika arasında tsunami uyarı mesajını vermek" diye konuştu.

"AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DA ASLA GÖZ ARDI ETMEDİK"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "2000 yılından itibaren ilçede yıkılıp insanları öldürecek binaların tamamını yenilemek için yoğun bir çalışma yaparken, akademik ve bilimsel çalışmaları da asla göz ardı etmedik" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN İLK DEPREM-TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONU KURULDU
İSTANBUL'UN İLK DEPREM-TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONU KURULDU
İSTANBUL'UN İLK DEPREM-TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONU KURULDU
İSTANBUL'UN İLK DEPREM-TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONU KURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı
İlk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı
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