"İstanbul'un iki yüzü" böyle görüntülendi
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"İstanbul'un iki yüzü" böyle görüntülendi

'İstanbul'un iki yüzü' böyle görüntülendi
05.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:43

İstanbul'da korona virüs değişimi İstanbul'un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul'da korona virüs değişimi

İSTANBUL - İstanbul'un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İstiklal Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar şehrin en kalabalık yerlerin nasıl sessizliğe büründüğü çekilen görüntülere yansıdı.

Dünya ülkelerinde salgın haline gelen korona virüs Türkiye'de de hayatı büyük ölçüde etkiledi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmek için gittiği alanlar bomboş kaldı. Turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği ve etkinliklerin düzenlendiği Sultanahmet Meydanı virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesinin virüs salgını öncesi ve sonrasındaki büyük değişim havadan görüntülendi. Salgından önce Şirinevler'de otobüse binmek için oluşan yoğunluktan E-5 karayoluna çıkan vatandaşlar ve araç trafiği yerini sessizliğe bıraktı. Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı bomboş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor. Tem otoyolu Mahmutbey mevkiinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortadan kayboldu. İstanbul genelinde virüs salgını öncesi ve sonrası havadan çekilen görüntüler şehirde yaşanan büyük değişimin adeta bir kanıtı niteliğinde.

'İstanbul'un iki yüzü' böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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