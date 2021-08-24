İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarıya büründü.
FSM Köprüsü'nde oluşan görsel, Beykoz'dan da görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür