İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü
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İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarıya büründü.

FSM Köprüsü'nde oluşan görsel, Beykoz'dan da görüntülendi.

İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü
İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü
İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü
İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü
İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü - Haberler
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