İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Tacikistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Tacikistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Tacikistan bayrağının renkleri olan yeşil, kırmızı ve beyaza büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür