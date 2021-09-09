İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
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İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Tacikistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Tacikistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Tacikistan bayrağının renkleri olan yeşil, kırmızı ve beyaza büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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