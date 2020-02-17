İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü
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İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü

Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kosova bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

17.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:08
İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü

'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında ve Yavuz Sultan Köprüsü Kosova bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Kosova'nın 12. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Kosova bayrağının renkleri olan mavi, beyaz ve sarıya büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce gerçekleştirilen aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü
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