İstanbul'un iki ilçesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da veri girişlerinde, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da veri girişlerinde, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: Dunya.com