İstanbul'un iki ilçesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da veri girişlerinde, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'un iki ilçesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da veri girişlerinde, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Dunya.com

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