İstanbul’un hedefi sağlığın başkenti olmak

İnşaatı halen devam eden ve belirlenen tarihten 9 ay önce, 2020 yılında hizmete girecek olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hedefi, İstanbul ve Türkiye'yi sağlık alanında merkez konuma yükseltmek.

İstanbul’un hedefi sağlığın başkenti olmak

İnşaatı halen devam eden ve belirlenen tarihten 9 ay önce, 2020 yılında hizmete girecek olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hedefi, İstanbul ve Türkiye'yi sağlık alanında merkez konuma yükseltmek.

Kaynak: Dunya.com

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