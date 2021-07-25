İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...
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İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bugün uçuş ve yolcu sayısında 18 aylık pandemi sürecinin en yüksek rakamlarına ulaşılması bekleniyor.

Bugün uçuş ve yolcu sayısında 18 aylık pandemi sürecinin en yüksek rakamlarına ulaşılması bekleniyor.

-Türk Hava Yolları bugün 216 bin yolcusunu 1397 uçuşla taşıyacak

Haber - Kamera Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Kurban Bayramı tatilinin son gününde de İstanbul'un havalimanlarında yoğunluk devam ediyor. Tatilcilerin dönüş hareketliliği nedeniyle her iki havalimanında bugün uçuş ve yolcu sayısında 18 aylık pandemi sürecinin en yüksek rakamlarına ulaşılması bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda bugün iniş ve kalkış olmak üzere toplam 1070 uçuşta, 160 binin üzerinde yolcu havalimanından geçecek.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı turizm bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Uçuş ve yolcu sayısıyla, pandemi döneminin en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

İstanbul Havalimanı'nda bugün 540 iniş ve 530 kalkış olmak üzere toplam 1070 tarifeli sefer yapılacak. Bu uçuşlarda ise 90 bin gelen olmak üzere toplam 160 binin üzerinde yolcunun havalimanından geçiş yapacağı öğrenildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA ULAŞILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise dün, 340'ı geliş olmak üzere toplam 667 sefer gerçekleşti. Bu uçuşlarda 106 bin 463 yolcu geçiş yaptı. Bu rakam, hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün de yoğunluk bekleniyor. Tatilin son gününde 353'ü geliş olmak üzere toplam 690 sefer gerçekleştirileceği belirtildi.

THY BİN 397 UÇUŞ İLE 216 BİN YOLCU TAŞIYACAK

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Her dört koltuğumuzdan üçünde siz varsınız ve Türk Hava Yolları yeniden hayal ettiğimiz noktada... Bugün 216 bin misafirimizi Bin 397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

UÇAKLARDA BOŞ KOLTUK YOK

Tatil dönüşü uçaklarda boş koltuk bulmak mümkün değil. Kurban bayramını memleketi Şanlıurfa'da geçiren Sema Abacıoğlu, sakin bir tatil geçirdiğini belirterek, Güzel ve keyifli bir tatildi. Bayramdan bir hafta önce gittim. Şimdi tekrar bu yoğun şehre geldik. Dönüş biletimi 40 gün öncesinden aldım. Son biletlerden biriydi. Ciddi bir yoğunluk vardı diye konuştu.

Mardin'den gelen Barış Aslan ise Burada çalışıyorum. Bayram tatiline bir haftalığına memleketim Mardin'e gittik. Şimdi de oradan dönüş yaptım. Malum tatil bitiyor, yarın işbaşı yapacağım. Ben de o nedenle geldim. Havalimanı ve uçak çok yoğundu şeklinde konuştu.

İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...
İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...
İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...
İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...
İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...
İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...
İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...
İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA BUGÜN ULAŞILACAK... - Haberler
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