İstanbul'un hangi illerinde koronavirüs artışı yaşandı? İstanbul'da en çok nerelerde koronavirüs vakası var?
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İstanbul'un hangi illerinde koronavirüs artışı yaşandı? İstanbul'da en çok nerelerde koronavirüs vakası var?

28.10.2020 21:34 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:37
İstanbul'un hangi illerinde koronavirüs artışı yaşandı? İstanbul'da en çok nerelerde koronavirüs vakası var?

Her geçen gün artan koronavirüs, en çok İstanbul'da tedirginliğe sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilçelerde meydana gelen artış sayılarını dile getirmesi sonrası endişe arttı. Peki, İstanbul'un hangi illerinde koronavirüs artışı yaşandı? İstanbul'da en çok nerelerde koronavirüs vakası var? İstanbul'a hangi yasaklar getirildi?

Mart ayı itibari ile devam eden koronavirüs, vakaların yükselişi ile alınan tedbirler arttı. En çok İstanbul'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle gerekli tedbirler alındı. İstanbul'un hangi illerinde koronavirüs artışı yaşandı? İstanbul'da en çok nerelerde koronavirüs vakası var?

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELERDE KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Bakan Koca, "İstanbul'da özellikle son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Birkaç ilçeyi söyleyeyim, Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 98, Kağıthane, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor. İlçelerde yüzde 29'dan yüzde 123 arası artış söz konusu. Türkiye'deki hasta sayısının yüzde 40'a yakınının İstanbul'da olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA GETİRİLEN YASAKLAR NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakaları sonrası bazı kısıtlamalardan söz etti. Fahrettin Koca,

"Partiler anlamında, gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklandı, bunun daha erken saatlere çekilmesi ile ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur." dedi.

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