İstanbul'un hangi illerinde koronavirüs artışı yaşandı? İstanbul'da en çok nerelerde koronavirüs vakası var?

Her geçen gün artan koronavirüs, en çok İstanbul'da tedirginliğe sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilçelerde meydana gelen artış sayılarını dile getirmesi sonrası endişe arttı. Peki, İstanbul'un hangi illerinde koronavirüs artışı yaşandı? İstanbul'da en çok nerelerde koronavirüs vakası var? İstanbul'a hangi yasaklar getirildi?